Marelli: “Le federazioni nazionali non possono escludere le squadre entrate nella SuperLega” (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo l’ex arbitro Luca Marelli, avvocato, la minaccia dell’Uefa di escludere le squadre componenti della nascente SuperLega sarebbe “vuota”. Perché, scrive su Twitter, “la FIGC e le varie federazioni non hanno alcuna possibilità di escludere dalle competizioni nazionali le squadre che dovessero partecipare ad una manifestazione privata quale sarebbe la SuperLega”. E comunque la #FIGC e le varie federazioni non hanno alcuna possibilità di escludere dalle competizioni nazionali le squadre che dovessero partecipare ad una manifestazione privata quale sarebbe la #SuperLega. Ho aperto le dighe, lo so già… — Luca Marelli ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Secondo l’ex arbitro Luca, avvocato, la minaccia dell’Uefa dilecomponenti della nascentesarebbe “vuota”. Perché, scrive su Twitter, “la FIGC e le varienon hanno alcuna possibilità didalle competizionileche dovessero partecipare ad una manifestazione privata quale sarebbe la”. E comunque la #FIGC e le varienon hanno alcuna possibilità didalle competizionileche dovessero partecipare ad una manifestazione privata quale sarebbe la #. Ho aperto le dighe, lo so già… — Luca...

