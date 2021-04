LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Schelling ci prova, il gruppo si prepara per il finale (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Venti chilometri al traguardo. Schelling adesso è nel tratto di discesa. 16.51 Schelling adesso ha un vantaggio di una decina di secondi sul gruppo. L’olandese conosce alla grande queste strade: non a caso ha già salutato un paio di amici presenti a vedere la corsa. 16.49 Arrivano anche Marc Hirschi e Julian Alaphilippe nelle prime posizioni del gruppo. 16.48 Continua a spingere Schelling: dopo la fiammata di Vansevenant, il gruppo ha nuovamente rallentato l’andatura. 16.46 VANSEVENANT PAZZESCO! Il belga si mette a fare l’andatura in testa al gruppo e chiude su Schelling. 16.45 Rimane solo Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) al comando. Ripreso dal ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.52 Venti chilometri al traguardo.adesso è nel tratto di discesa. 16.51adesso ha un vantaggio di una decina di secondi sul. L’olandese conosce alla grande queste strade: non a caso ha già salutato un paio di amici presenti a vedere la corsa. 16.49 Arrivano anche Marc Hirschi e Julian Alaphilippe nelle prime posizioni del. 16.48 Continua a spingere: dopo la fiammata di Vansevenant, ilha nuovamente rallentato l’andatura. 16.46 VANSEVENANT PAZZESCO! Il belga si mette a fare l’andatura in testa ale chiude su. 16.45 Rimane solo Ide(Bora-Hansgrohe) al comando. Ripreso dal ...

