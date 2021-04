La lezione di Barbara d' Urso ad Akash | Tu ti arrabbi | io Gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) EdKumar, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi, torna in televisione. Esattamente dad', a Domenica live. "Sono nato pronto”, dice sin dalle prime battute. Una chiacchierata cond'che inizia subito con toni molto accesi.mostra di nuovo il suo carattere. “Mai stato in Marocco, Giacomo Urtis ha detto che mi sono operato là”, dice il modello. Qualche settimana fa, Urtis (chirurgo dei vip) aveva paventato la possibilità che dietro quegli occhi blu potesse esserci il bisturi. Ma non ha mai detto chesi è sottoposto ad un intervento chirurgico. In, Akah consegna il suo passaporto alla d'per dimostrare che non c'è alcun timbro del visto per il Marocco. “Sono io quello ...