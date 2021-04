Infrastrutture, con Draghi e Giovannini una nuova stagione del sì (Di domenica 18 aprile 2021) L’interessante intervento pubblicato oggi su Il Manifesto a firma del vicepresidente del Wwf Dante Caserta (in sintesi chiede di investire sulla necessità di accelerare sulla trasparenza delle informazioni per aiutare le pubblica opinione a capire le Infrastrutture, anche in funzione del Recovery Plan), conferma quello che avevamo già ipotizzato due mesi fa in occasione della nascita del governo Draghi. Tra le tante le sfide del ministro Enrico Giovannini, la più importante sulla quale sarà chiamato ad incidere, al pari del premier Draghi e dei ministri Colao, Cingolani e Giorgetti, è soprattutto quella culturale. Le Infrastrutture, in condizioni di crescente efficienza e di rispetto dell’ambiente, svolgono infatti un ruolo fondamentale per sostenere la mobilità dei cittadini e delle merci, e sono ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) L’interessante intervento pubblicato oggi su Il Manifesto a firma del vicepresidente del Wwf Dante Caserta (in sintesi chiede di investire sulla necessità di accelerare sulla trasparenza delle informazioni per aiutare le pubblica opinione a capire le, anche in funzione del Recovery Plan), conferma quello che avevamo già ipotizzato due mesi fa in occasione della nascita del governo. Tra le tante le sfide del ministro Enrico, la più importante sulla quale sarà chiamato ad incidere, al pari del premiere dei ministri Colao, Cingolani e Giorgetti, è soprattutto quella culturale. Le, in condizioni di crescente efficienza e di rispetto dell’ambiente, svolgono infatti un ruolo fondamentale per sostenere la mobilità dei cittadini e delle merci, e sono ...

