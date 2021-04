Il 'ristoratore ribelle' rompe i sigilli e apre il locale. Scatta anche la denuncia

(Di domenica 18 aprile 2021) Il leader del movimento nazionale anti - chiusure Covid 'Ioapro', Momi El Hawi , per la seconda sera consecutiva ha riaperto ieri il suo'Tito' in via Baracca , a Firenze , e ha subìto così un ...

La Repubblica Firenze.it

La denuncia stavolta è scattata perché El Hawi per esercitare la sua attività diha dovuto rompere i sigilli posti dalle autorità di polizia alla pizzeria dopo un precedente controllo ...Cosentino non è un rivoluzionario tantomeno un, ma non è neanche uno disposto a farsi ... illucchese ha sciorinato i dati, impietosi, relativi al suo settore: una ecatombe dove la ...Oltre alla sanzione amministrativa anche quella penale per Momi El Hawi del ristorante Tito Firenze, 18 aprile 2021 - Il leader del movimento nazionale anti-chiusure Covid 'Ioapro', Momi El Hawi, per ...Da quando ha iniziato la sua protesta a gennaio ha collezionato una ventina di multe e svariati provvedimenti di chiusura. E ieri, venerdì 16 aprile, il ristorante Tito di via Baracca a Firenze è stat ...