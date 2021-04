Il Milan beffa 2-1 un buon Genoa e ' blinda' il secondo posto

Leggi su agi

(Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Iltorna a vincere in casa dopo oltre due mesi, superando di misura unper 2-1. Decide la sfida di San Siro uno sfortunato autogol di Scamacca, dopo il botta e risposta tra Rebic e Destro nel corso del primo tempo. La squadra di Pioli accorcia momentaneamente a -8 dall'Inter capolista, impegnata stasera nel big match con il Napoli. Neanche un quarto d'ora sul cronometro e i rossoneri trovano subito la rete del vantaggio con Rebic, che pesca l'angolino dopo un batti e ribatti sulla punizione di Theo Hernandez. Gli ospiti però non si demoralizzano e restano in gara concarattere, pareggiando i conti al 37' con un colpo di testa di Destro su corner di Zajc. Iltorna a spingere nella ripresa e dopo aver sfiorato con Rebic e Kjaer il nuovo vantaggio, torna avanti con tanta ...