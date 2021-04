Giro di Turchia 2021 | la generale è di José Manuel Diaz | l’ultima volata è ancora di Mark Cavendish

Advertising

OA_Sport : Mark #Cavendish è tornato il Cannonball che conoscevamo e conquista anche la quarta tappa nel #GirodiTurchia. Vinci… - AitaAlex7 : Mark #Cavendish è tornato il Cannonball che conoscevamo e conquista anche la quarta tappa nel #GirodiTurchia. Vinci… - MartiniMaurizio : #eurosportciclismo Mai visto un percorso più banale e noioso del giro di Turchia.. manca una crono e un'altro arriv… - oppezzo_silvio : #eurosportciclismo saluti Fabio e Wladmir, che voto date a questa edizione del giro di Turchia? - webba2000 : @ILENIALazzaro @Eurosport_IT Sul player alla Vuelta CV femminile si sente il commento di panchetto/Belli del Giro T… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro Turchia

Caos prima dell'ultima tappa aldi2021 a causa della positività riscontrata in un componente de team della B&B Hotels. La squadra, infatti, ha deciso di lasciare la corsa a poche ore di distanza dall'inizio della ...Dopo la Germania arriva la sua seconda esperienza all'estero inalla corte del Beikta ma ... Un personaggio mai banale, un allenatore vincente inper l'europa un pezzo importante della ...Il Giro di Turchia incorona José Manuel Diaz come suo re e decreta ufficialmente la resurrezione di Mark Cavendish. La Bodrum-Kusadasi, ottava e ultima tappa, è ancora appannaggio del velocista della ...Il Giro di Turchia incorona Josè Manuel Diaz come suo re e decreta ufficialmente la resurrezione di Mark Cavendish. La Bodrum-Kusadasi, ottava e ultima tappa, è ancora appannaggio del velocista della ...