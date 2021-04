Formula 1 - Dal 2022 si correrà a Miami Gardens

(Di domenica 18 aprile 2021) Dopo un lungo tira e molla, adesso la notizia è ufficiale: lasulle strade dia partire dalper almeno i prossimi dieci anni. Il nuovo tracciato sorgerà attorno all'Hard Rock Stadium, un centro sportivo e d'intrattenimento che ha già ospitato sei edizioni del Super Bowls, due Baseball World Series e tanti grandi concerti. Un altro circuito cittadino. Non c'è ancora una data esatta fissata in calendario, ma Liberty Media questa volta fa sul serio e ha chiuso un accordo decennale con gli organizzatori della gara. Si concretizza così la possibilità per gli Stati Uniti di poter ospitare due appuntamenti del Mondiale: una in Texas, sul circuito di Austin, e una in Florida, tra le strade di. Il nuovo circuito sarà lungo 5,41 chilometri e il suo ...

capuanogio : ?? Dal 2024 la #ChampionsLeague abolirà la sosta invernale e si giocherà anche a gennaio. E' una delle basi della r… - GDS_it : #Formula1, #Gp di #Miami è ufficiale: confermata la gara in Florida dal 2022 - laregione : Dal 2022 la Formula Uno farà tappa a Miami - Fprime86 : RT @CorSport: Ufficiale: la #F1 sbarca a #Miami dal 2022 e con #Austin raddoppia negli #Usa - CorSport : Ufficiale: la #F1 sbarca a #Miami dal 2022 e con #Austin raddoppia negli #Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Dal

Dopo un lungo tira e molla, adesso la notizia è ufficiale: la1 correrà sulle strade di Miami Gardens a partire2022 per almeno i prossimi dieci anni. Il nuovo tracciato sorgerà attorno all'Hard Rock Stadium, un centro sportivo e d'intrattenimento ......quarto posto a 329 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton la Ferrari sulla seconda fila della griglia di partenza1, mentre Carlos Sainz è stato solo undicesimo e dunque escluso...La figlia dell’oppositore russo Alexei Navalny ha rivolto un appello su Twitter per farlo visitare da un medico. “Consentite a un medico di fargli visitare mio papà”, ha scritto la 20enne Daria Navlna ...Queen Elizabeth II takes her seat for the funeral service of Britain's Prince Philip, Duke of Edinburgh inside St George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, west of London, on April 17, 2021. - Phi ...