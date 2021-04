F1, previsioni meteo GP Imola: possibile pioggia in mattinata, rischio basso per la gara (Di domenica 18 aprile 2021) Cresce l’attesa per il GP di Imola secondo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Si preannuncia una gara molto spettacolare con Lewis Hamilton che farà la parte del leone, anche grazie alla pole position conquistata ieri. Alle sue spalle Sergio Perez e Max Verstappen. Sarà proprio quest’ultimo il grande rivale del pilota della Mercedes per la vittoria finale. Quarto il migliore ferrarista, neanche a dirlo di tratta di Charles Leclerc. Alle sue spalle Pierre Gasly e le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Partirà solo dall’undicesima casella l’altro pilota del Cavallino Rampante lo spagnolo Carlos Sainz. Il GP di Imola di oggi potrebbe essere fortemente condizionato dal meteo. Le previsioni, infatti, parlano di un possibile rischio di ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Cresce l’attesa per il GP disecondo appuntamento stagionale del Mondiale di F1. Si preannuncia unamolto spettacolare con Lewis Hamilton che farà la parte del leone, anche grazie alla pole position conquistata ieri. Alle sue spalle Sergio Perez e Max Verstappen. Sarà proprio quest’ultimo il grande rivale del pilota della Mercedes per la vittoria finale. Quarto il migliore ferrarista, neanche a dirlo di tratta di Charles Leclerc. Alle sue spalle Pierre Gasly e le due McLaren di Daniel Ricciardo e Lando Norris. Partirà solo dall’undicesima casella l’altro pilota del Cavallino Rampante lo spagnolo Carlos Sainz. Il GP didi oggi potrebbe essere fortemente condizionato dal. Le, infatti, parlano di undi ...

