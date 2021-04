F1, Charles Leclerc: “Volevo il podio, soffriamo sul rettilineo. Se non ci fosse stata la bandiera rossa…” (Di domenica 18 aprile 2021) Charles Leclerc ha conquistato un buon quarto posto nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta piazzola sullo schieramento di partenza, è rimasto a lungo in lotta per il podio, ma ha pagato a caro prezzo la bandiera rossa esposta per l’incidente tra Valtteri Bottas e George Russell. Lo stop ha infatti permesso a Lewis Hamilton di risalire dalla nona posizione e di operare il sorpasso sull’alfiere di Maranello nelle battute finali. Charles Leclerc può comunque archiviare con ottimismo e soddisfazione questa prova in terra italiana. Il monegasco è parso entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fatto la mia partenza migliore, ma non sarebbe cambiato molto perché fatichiamo sui ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)ha conquistato un buon quarto posto nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta piazzola sullo schieramento di partenza, è rimasto a lungo in lotta per il, ma ha pagato a caro prezzo larossa esposta per l’incidente tra Valtteri Bottas e George Russell. Lo stop ha infatti permesso a Lewis Hamilton di risalire dalla nona posizione e di operare il sorpasso sull’alfiere di Maranello nelle battute finali.può comunque archiviare con ottimismo e soddisfazione questa prova in terra italiana. Il monegasco è parso entusiasta ai microfoni di Sky Sport: “Non ho fatto la mia partenza migliore, ma non sarebbe cambiato molto perché fatichiamo sui ...

