Deborah Salvatori Rinaldi | «Lo sport è competizione | non supremazia e insulto»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 18 aprile 2021) «Ho iniziato presto a incontrare parole ostili, non sul campo, ma attorno a questo. Non erano le persone con cui giocavo, ma i genitori a dire: “Ti spezzo le gambe”, “Sei una femmina, vai a lavare i piatti”. Oppure la maestra che mi vedeva dedicare tanto tempo allo sport e che mi diceva che se avessi continuato così avrei fatto la commessa. Io chiedevo a mia madre cosa ci fosse di male a fare la commessa». Deborah Salvatori Rinaldi gioca in attacco in Serie A. Indossa la maglia del Milan il primo club del massimo campionato a scegliere di firmare il Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport, ideato dall’Associazione Parole O_Stili.