Covid: in settimana cabina regia con Draghi su pass spostamenti, coprifuoco no sul tavolo (2) (Di domenica 18 aprile 2021)

?? Tutti gli over 50 residenti in UK hanno ricevuto una dose di vaccino Covid o la chiamata per farlo. ?? Questa settimana

Ultime Notizie dalla rete : Covid settimana Coronavirus, superati i tre milioni di morti nel mondo. Casi record in India l numero di vittime della pandemia di Covid - 19 ha superato i tre milioni, mentre l' India segna per un quarto giorno consecutivo un ... nell'ultima settimana e' stata registrata una media di 12 mila ...

Covid, l'Italia va verso le riaperture. Ecco cosa si potrà fare da lunedì In tutto saranno quasi un milione e 657mila quelli ancora a casa in Dad la prossima settimana. Complessivamente per la prossima settimana, con l'80,5% alunni in presenza, si ritorna ai dati del ...

CIG Covid-19: coperta la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 Ipsoa Smart working, per le regole semplificate proroga a dopo l’estate La norma che dispone una nuova proroga delle regole semplificate sullo smart working è in corso di scrittura al ministero del Lavoro (prima del varo ci sarà un passaggio con le parti sociali); e, da q ...

Covid: in settimana cabina regia con Draghi su pass spostamenti, coprifuoco no sul tavolo Roma, 18 apr. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, dovrebbe tenersi già in settimana una nuova cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza sul pass per consentire ai ...

