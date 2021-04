Barca, contro i baschi arriva il 31esimo trionfo della coppa spagnola (Di domenica 18 aprile 2021) Il Barcellona si aggiudica la sua 31esima Copa del Rey, travolgendo con un sonoro 4-0 l'Athletic Bilbao. Messi protagonista con una doppietta Il Barcellona stravince la Copa del Rey: 4-0 all’Athletic Bilbao su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Il Barcellona si aggiudica la sua 31esima Copa del Rey, travolgendo con un sonoro 4-0 l'Athletic Bilbao. Messi protagonista con una doppietta Il Barcellona stravince la Copa del Rey: 4-0 all’Athletic Bilbao su Notizie.it.

UgoBaroni : RT @ETGazzetta: La notte del 'rey' Messi, Barça irresistibile e primo trofeo per #Koeman - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: La notte del 'rey' Messi, Barça irresistibile e primo trofeo per #Koeman - ETGazzetta : La notte del 'rey' Messi, Barça irresistibile e primo trofeo per #Koeman - FirenzePost : Messi, goal incredibile contro Atletico Bilbao (video). Al Barca la Coppa del Re - Cr7643862973 : @AndreaZani7 @pisto_gol Mah, il barca ha perso contro il Real lo scontro diretto non mi sembra un grande barca...vedremo il prossimo anno -