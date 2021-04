Back to Urss. Lesser (Gmf) spiega la posta in gioco in Ucraina (Di domenica 18 aprile 2021) Le manovre russe al confine ucraino possono trasformarsi “nella più grave crisi geopolitica dell’Europa dalla Guerra Fredda”. Ian Lesser, analista, vicepresidente esecutivo del German Marshall Fund, non ha dubbi: se lo scontro entra su un piano militare, “l’Europa può fare poco”. Cosa ci dicono le ultime sanzioni americane contro Mosca? Credo che il president Biden non avesse altra scelta. Gli Stati Uniti hanno agito al culmine delle provocazioni. Prima le interferenze nelle elezioni presidenziali. Poi gli attacchi cyber. Adesso le manovre al confine ucraino. Si rischia uno scontro armato con la Nato? Non è l’ipotesi più probabile ma neanche remota. Siamo di fronte alla più grave crisi geopolitica dell’Europa dalla fine della Guerra Fredda. Anche i Balcani sono una polveriera. L’Europa ha bisogno di uno strumento di deterrenza. Quale? La Nato ha una preponderanza di ... Leggi su formiche (Di domenica 18 aprile 2021) Le manovre russe al confine ucraino possono trasformarsi “nella più grave crisi geopolitica dell’Europa dalla Guerra Fredda”. Ian, analista, vicepresidente esecutivo del German Marshall Fund, non ha dubbi: se lo scontro entra su un piano militare, “l’Europa può fare poco”. Cosa ci dicono le ultime sanzioni americane contro Mosca? Credo che il president Biden non avesse altra scelta. Gli Stati Uniti hanno agito al culmine delle provocazioni. Prima le interferenze nelle elezioni presidenziali. Poi gli attacchi cyber. Adesso le manovre al confine ucraino. Si rischia uno scontro armato con la Nato? Non è l’ipotesi più probabile ma neanche remota. Siamo di fronte alla più grave crisi geopolitica dell’Europa dalla fine della Guerra Fredda. Anche i Balcani sono una polveriera. L’Europa ha bisogno di uno strumento di deterrenza. Quale? La Nato ha una preponderanza di ...

Advertising

FrancescoBechis : RT @formichenews: Back to Urss. Ian Lesser (@gmfus) spiega la posta in gioco in Ucraina 'Ora tocca alla Nato. Ma anche l’Italia di Draghi… - formichenews : Back to Urss. Ian Lesser (@gmfus) spiega la posta in gioco in Ucraina 'Ora tocca alla Nato. Ma anche l’Italia di D… - CRobbiano : Back to Russia, #Moscow maggio 2018. Ristorante #Voskhod celebrativo delle imprese spaziali sovietiche e dell'amici… -

Ultime Notizie dalla rete : Back Urss Vi spiego perché Biden ha bollato Putin come killer La Cina era di fatto divenuta di fatto nel 1972 alleata degli Usa contro l'Urss. Aveva rotto anche ... Insomma, l'"America is back", ma a determinate condizioni, che non sono solo l'invio di qualche ...

Biden scatenato, bombarda come Trump: continuità della politica americana in Siria, l'Iran è il nemico di sempre "America is back! ", "L'America è tornata!" ha ripetuto Biden il 20 gennaio, con l'aggiunta che "è ...rimasto l'unico accesso nel Mediterraneo per la flotta del Cremlino dopo la dissoluzione dell'URSS.

The Beatles, la storia del primo album 'sovietico' nel 1986 e il rapporto con l'Unione Sovietica Radiofreccia La Cina era di fatto divenuta di fatto nel 1972 alleata degli Usa contro l'. Aveva rotto anche ... Insomma, l'"America is", ma a determinate condizioni, che non sono solo l'invio di qualche ..."America is! ", "L'America è tornata!" ha ripetuto Biden il 20 gennaio, con l'aggiunta che "è ...rimasto l'unico accesso nel Mediterraneo per la flotta del Cremlino dopo la dissoluzione dell'