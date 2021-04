Ascolti Tv 17 aprile: De Filippi cresce ancora e doppia Gioè in replica. Augias 10 e lode con Napoli (Di domenica 18 aprile 2021) I funerali di Filippo di Edimburgo hanno caratterizzato il pomeriggio televisivo di sabato 17 aprile, trasmessi da più reti e tg. La giornata sportiva era caratterizzata dalle prove di Motomondiale e Formula1, le semifinali del tennis da Montecarlo, e dalle partite della Serie A, con in cartellone però alla sera Cagliari-Parma su Dazn, ma anche la finale della Coppa di Spagna su Nove. Rai1 con la replica di Sotto copertura 2 provava a limitare il prevedibile strapotere di Maria De Filippi con Amici. Nella griglia poi, mentre Rai3 con Città segrete e Corrado Augias ha visitato Napoli, completavano l’offerta i telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1 e il cult de La7. Ecco la graduatoria per Ascolti. Amici guadagna un punto e mezzo e stacca Sotto copertura-La cattura di ... Leggi su tvzoom (Di domenica 18 aprile 2021) I funerali di Filippo di Edimburgo hanno caratterizzato il pomeriggio televisivo di sabato 17, trasmessi da più reti e tg. La giornata sportiva era caratterizzata dalle prove di Motomondiale e Formula1, le semifinali del tennis da Montecarlo, e dalle partite della Serie A, con in cartellone però alla sera Cagliari-Parma su Dazn, ma anche la finale della Coppa di Spagna su Nove. Rai1 con ladi Sotto copertura 2 provava a limitare il prevedibile strapotere di Maria Decon Amici. Nella griglia poi, mentre Rai3 con Città segrete e Corradoha visitato, completavano l’offerta i telefilm su Rai2, i film family su Rete4 e Italia 1 e il cult de La7. Ecco la graduatoria per. Amici guadagna un punto e mezzo e stacca Sotto copertura-La cattura di ...

Advertising

fabiofabbretti : Per i funerali del #PrincipeFilippo tutti su Canale 5 (22%). Lo speciale di Rai 1 al 12.5%, quello di La7 al 4% - annatomasi1 : RT @fabiofabbretti: #Amici20 domina con 27.6% di share, #SottoCopertura2 in replica al 13.6%, sempre ottimo #CittàSegrete (10%) https://t.… - GiusCandela : RT @fabiofabbretti: #Amici20 domina con 27.6% di share, #SottoCopertura2 in replica al 13.6%, sempre ottimo #CittàSegrete (10%) https://t.… - fabiofabbretti : #Amici20 domina con 27.6% di share, #SottoCopertura2 in replica al 13.6%, sempre ottimo #CittàSegrete (10%) - CorriereCitta : Ascolti Tv Sabato 17 aprile 2021: Sotto Copertura, Amici, Rex – un cucciolo a Palazzo, Città Segrete, dati Auditel… -