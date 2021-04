Verona | Lazovic | «Padroni del campo contro la Sampdoria»

(Di sabato 17 aprile 2021) Darko, centrocampista del, ha parlato al termine del match persola: le sue dichiarazioni Ilperde per 3-1 in rimontala. Darko Lazovi?, centrocampista gialloblù e autore del momentaneo vantaggio ha parlato al termine del match. Le sue parole ai microfoni del club scaligero. «Perdere dispiace sempre, ma oggi ancora di più perché nel primo tempo siamo statidele abbiamo creato diverse occasioni da gol. Avremmo dovuto chiudere prima la partita. Nel secondo tempo laè scesa incon più convinzione e ha meritato i tre punti. Sono comunque contento per questa rete, anche perché in allenamento provo spesso calciare ...

GENOVA " La Sampdoria ribalta il risultato e vince per 3 - 1 contro l'Hellasnella 31esima giornata di Serie A. I veronesi dominano il primo tempo, grazie al vantaggio didopo 13 minuti. I cambi di Ranieri durante l'intervallo cambiano però la partita. Le reti ...... chiuso sotto di un gol per effetto della magistrale punizione di, il tecnico della ...a due facce: determinato e veloce e concreto nel primo tempo, remissivo e confuso nella ripresa.Una Sampdoria double face, in stile Dottor Jekyll e Mr Hyde, riesce a raggiungere un successo di fondamentale importanza per la sua stagione. Un primo tempo molto brutto, con il pallino del gioco lasc ...Una Sampdoria double face, in stile Dottor Jekyll e Mr Hyde, riesce a raggiungere un successo di fondamentale importanza per la sua stagione. Un primo tempo molto brutto, con il pallino del gioco lasc ...