Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 15:10 (Di sabato 17 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale sabato 17 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrara emergenza covid in primo piano prosegue la corsa per vaccinare quante più persone nel minor tempo possibile Ieri nuovo record in Italia 347279 dosi somministrati in un solo giorno spiega il commissario all'emergenza figliolo oltre 10 milioni di Italiani già con un iniezione fatta più di 4,2 milioni con il richiamo Rezza scrive nel 2022 una delle possibilità è una dose contro le varianti per i vaccini ora ha due ma è allarme dei medici in pensione a chi è contrattualizzato poco per la campagna vaccinale viene sospesa la pensione dicono con una norma di cui lei ha denunciato l'insensatezza 26 aprile si ricomincia all'aperto ma resta il coprifuoco alle 22 ci si potrà spostare tra le regioni ma con un passo sul modello del Green passo quelle a zonalo sai per partecipare ...

