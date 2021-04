Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 08:10 (Di sabato 17 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio 26 aprile l’Italia riapre si torna a scuola in presenza in tutte le regioni che non sono in zona rossa a deciderlo all’unanimità e la cabina di regia del Governo il rischio spiega Mario Draghi in conferenza stampa e ragionato fondato sui dati dei contagi in miglioramento si anticipa così l’introduzione della zona gialla a livello nazionale ma con una novità avranno precedenza le attività all’aperto presa la ristorazione a pranzo e a cena la campagna di vaccinazione va bene dice il premier motivando la scelta ma la premessa è il rispetto scrupoloso delle norme di distanziamento sociale aperture sono una risposta al disagio portano serenità pongono le basi per la ripartenza dell’economia dal 26 aprile ripartono le attività all’aperto ristorazione compresa che dovràattendere il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio 26 aprile l’Italia riapre si torna a scuola in presenza in tutte le regioni che non sono in zona rossa a deciderlo all’unanimità e la cabina di regia del Governo il rischio spiega Mario Draghi in conferenza stampa e ragionato fondato sui dati dei contagi in miglioramento si anticipa così l’introduzione della zona gialla a livello nazionale ma con una novità avranno precedenza le attività all’aperto presa la ristorazione a pranzo e a cena la campagna di vaccinazione va bene dice il premier motivando la scelta ma la premessa è il rispetto scrupoloso delle norme di distanziamento sociale aperture sono una risposta al disagio portano serenità pongono le basi per la ripartenza dell’economia dal 26 aprile ripartono le attività all’aperto ristorazione compresa che dovràattendere il ...

Advertising

fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - fanpage : Era entrato nell'arma nel 1987. Lascia sole la moglie e una figlia. - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Ema:?dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 08:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Ecco 'Alcol', il primo singolo di Ninni Bruschetta e Cettina Donato) è stato pubblicato su: Tem… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid India, nuovo record di contagi: a Nuova Delhi scatta lockdown A Nuova Delhi scatta il lockdown per il fine settimana mentre l'India registra un altro record di contagi da coronavirus, con 234.692 contagi nelle ultime 24 ore. Si tratta dell'ottavo record di casi positivi negli ultimi nove giorni. In totale i contagiati sono quasi 14,5 milioni, i decessi da ieri 1341 e il totale dei morti da Covid - 19 175.

Gente in fila in attesa al poliambulatorio: ''Si va dal medico per curarsi e non per ammalarsi' PORTO RECANATI - 'Si va dal medico per curarsi e non per ammalarsi'. È dura la posizione di Porto Recanati a Cuore, rappresentata da Alessandro Rovazzani, in merito al Poliambulatorio di piazza del ...

Marina, due divieti di balneazione L’estate si avvicina e tornano i divieti di balneazione a Marina. Con due ordinanze firmate lo scorso giovedì il sindaco Francesco De Pasquale ha vietato temporaneamente il bagno in due distinte aree ...

Un'attesa infinita: dopo 11 anni può finalmente riaprire il camping di Portonovo ANCONA - Dopo 11 anni arriva la svolta, tanto attesa dai soci della Cooperativa e dagli ospiti occasionali del campeggio Il Conero di Portonovo che insiste nella cosiddetta area del ...

A Nuova Delhi scatta il lockdown per il fine settimana mentre l'India registra un altro record di contagi da coronavirus, con 234.692 contagi nelle24 ore. Si tratta dell'ottavo record di casi positivi negli ultimi nove giorni. In totale i contagiati sono quasi 14,5 milioni, i decessi da ieri 1341 e il totale dei morti da Covid - 19 175.PORTO RECANATI - 'Si va dal medico per curarsi e non per ammalarsi'. È dura la posizione di Porto Recanati a Cuore, rappresentata da Alessandro Rovazzani, in merito al Poliambulatorio di piazza del ...L’estate si avvicina e tornano i divieti di balneazione a Marina. Con due ordinanze firmate lo scorso giovedì il sindaco Francesco De Pasquale ha vietato temporaneamente il bagno in due distinte aree ...ANCONA - Dopo 11 anni arriva la svolta, tanto attesa dai soci della Cooperativa e dagli ospiti occasionali del campeggio Il Conero di Portonovo che insiste nella cosiddetta area del ...