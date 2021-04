Pd: Letta, 'ormai arrivati a sintesi tra noi, ora possibili decisioni nette' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io oggi ho avuto un'impressione molto importante e positiva: noi sappiamo come è nato il Pd, è nato per la sovrapposizione di partiti esistenti. Ed era difficile andare verso decisioni nette" per un compromesso tra le posizioni diverse. "Mi ricordo i dibattiti sui diritti, sui temi sociali ed economici. Oggi invece ho avuto la sensazione che siamo arrivati a una sintesi e questo ci consente di fare quel passo avanti improtante che anche oggi ci hanno chiesto in tanti. Sul lavoro come ha fatto Marco Furfaro o sulla cittadinanza con Matteo Mauri". Lo dice Enrico Letta nella replica all'assemblea Pd. Su tutti questi temi verrà chiesto agli organismi e ai gruppi parlamentari "di andare a una discussione e arrivare a una decisione". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io oggi ho avuto un'impressione molto importante e positiva: noi sappiamo come è nato il Pd, è nato per la sovrapposizione di partiti esistenti. Ed era difficile andare verso" per un compromesso tra le posizioni diverse. "Mi ricordo i dibattiti sui diritti, sui temi sociali ed economici. Oggi invece ho avuto la sensazione che siamoa unae questo ci consente di fare quel passo avanti improtante che anche oggi ci hanno chiesto in tanti. Sul lavoro come ha fatto Marco Furfaro o sulla cittadinanza con Matteo Mauri". Lo dice Enriconella replica all'assemblea Pd. Su tutti questi temi verrà chiesto agli organismi e ai gruppi parlamentari "di andare a una discussione e arrivare a una decisione".

Ultime Notizie dalla rete : Letta ormai Crisi Orlando - Iv, grandi manovre: nel pomeriggio la giunta ... che ha attanagliato la sua giunta " ha detto in una nota - Il nostro obiettivo ormai è il progetto ... tanto che oggi sta partecipando all'assemblea nazionale del Pd di Enrico Letta, ma che è stato al ...

Covid, giovani, yoga e altre impellenze Per questo, le dichiarazioni di Letta sembrano completamente fuori contesto. L'Italia in ginocchio ... Lo vogliono sapere anche i ragazzi che sono in dad a intermittenza ormai da oltre un anno (in ...

