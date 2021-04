Mourinho a Pogba: 'Quello che dice non mi interessa' (Di sabato 17 aprile 2021) "Le parole di Pogba? Non mi interessa niente di Quello che dice. Mi interessa meno di niente. Anzi, non mi interessa affatto". Così José Mourinho, al termine della sfida di Liverpool, pareggiata con l'... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) "Le parole di? Non miniente diche. Mimeno di niente. Anzi, non miaffatto". Così José, al termine della sfida di Liverpool, pareggiata con l'...

