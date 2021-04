L’Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock (Di sabato 17 aprile 2021) Uno scudetto da vincere e una situazione societaria da chiarire. Settimane importanti aspettano L’Inter, in campo e fuori. Da una parte Lukaku e compagni vanno a caccia dei 13 punti che dividono la squadra di Conte dal matematico successo in campionato, dall’altro Zhang e la società stanno lavorando per superare le difficoltà degli ultimi mesi. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 17 aprile 2021) Uno scudetto da vincere e una situazioneetaria da chiarire. Settimane importanti aspettano, in campo e fuori. Da una parte Lukaku e compagni vanno a caccia dei 13 punti che dividono la squadra di Conte dal matematico successo in campionato, dall’altro Zhang e laetà stanno lavorando per superare le difficoltà degli ultimi mesi. L'articolo

Advertising

infoitsport : L'Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock - ParmeshSriv : RT @CalcioFinanza: L’Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: L’Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock - melomonaco86 : @RenzoRavotti @marcofioren @CapellaMatteo @PaoloCond E allora guarda l’Inter, le partite che fa tutta sotto palla ti entusiasmeranno - InterClubIndia : RT @CalcioFinanza: L’Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter guarda L'Inter guarda agli Usa: più soci per sostituire LionRock Calcio e Finanza