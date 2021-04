Isola dei Famosi 2021, Ignazio Moser pronto a sbarcare in compagnia? (Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso degli ultimi giorni, c’è stato un tira e molla per la partecipazione di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. Dopo i rumor iniziali, alcune testate giornalistiche hanno parlato di un rifiuto all’ultimo minuto per l’ex gieffino. Nuovo ha anche riportato le parole di un’amica di Cecilia Rodriguez. Secondo la fonte del noto settimanale la sorella di Belen avrebbe convinto il compagno a non partecipare al programma: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare“. Ignazio Moser su L’Isola? Eppure alla fine il bel trentino sbarcherà davvero in Honduras. Infatti, Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha confermato la presenza di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 aprile 2021) Nel corso degli ultimi giorni, c’è stato un tira e molla per la partecipazione dia L’dei. Dopo i rumor iniziali, alcune testate giornalistiche hanno parlato di un rifiuto all’ultimo minuto per l’ex gieffino. Nuovo ha anche riportato le parole di un’amica di Cecilia Rodriguez. Secondo la fonte del noto settimanale la sorella di Belen avrebbe convinto il compagno a non partecipare al programma: “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convintoa rinunciare“.su L’? Eppure alla fine il bel trentino sbarcherà davvero in Honduras. Infatti, Gabriele Parpiglia su Giornalettismo ha confermato la presenza di ...

