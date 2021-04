In A1 con lo “stupefacente dei kamikaze” arrestato in cinese (Di sabato 17 aprile 2021) Erano le 20:30 di ieri quanto una pattuglia della Polstrada di Arezzo, durante la consueta vigilanza dell’Autosole. Fermava autovettura Audi e alla guida un cittadino cinese che trasportava lo stupefacente dei kamikaze. Malgrado l’apparente normalità, i poliziotti della Sottosezione di Battifolle, mossi da esperienza e istinto, decidevano di indagare e una volta fermata la macchina Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Erano le 20:30 di ieri quanto una pattuglia della Polstrada di Arezzo, durante la consueta vigilanza dell’Autosole. Fermava autovettura Audi e alla guida un cittadinoche trasportava lodei. Malgrado l’apparente normalità, i poliziotti della Sottosezione di Battifolle, mossi da esperienza e istinto, decidevano di indagare e una volta fermata la macchina

Advertising

juanmanuelabras : RT @alevarone: #ilmandarinomeraviglioso #Bartok Stupefacente! Grazie @teatrolafenice e grazie @BiasiMonica per averlo guardato con me?? http… - teatrolafenice : RT @alevarone: #ilmandarinomeraviglioso #Bartok Stupefacente! Grazie @teatrolafenice e grazie @BiasiMonica per averlo guardato con me?? http… - alevarone : #ilmandarinomeraviglioso #Bartok Stupefacente! Grazie @teatrolafenice e grazie @BiasiMonica per averlo guardato con… - ilgiornalelocal : STUPEFACENTE Serre con 1000 chili di #marijuana e #cocaina: arrestati - UnitaNews : [LUCCA] ROBA DA RICCHI… - -