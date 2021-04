F1 oggi, GP Imola 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 17 aprile 2021) oggi, sabato 17 aprile, sarà giorno di FP3 e di qualifiche a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per arrivare pronti all’appuntamento del time-attack che delineerà il quadro della situazione per la griglia di partenza. La Ferrari nel corso delle prove libere del venerdì ha fatto vedere ottime cose, ma ci dovranno essere delle riconferme. La Rossa sembra andare piuttosto bene con le temperature basse, riuscendo a portare in temperatura le gomme con una certa facilità. Scopriremo se queste sensazioni si replicheranno anche in uno dei momenti più importanti del weekend. Tuttavia, per la pole-position, l’impressione è che sarà la solita lotta tra le Mercedes e Max Verstappen. Le Frecce Nere hanno svettato nei turni di libere finora ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021), sabato 17 aprile, sarà giorno di FP3 e di, sede del secondo round del Mondialedi F1. Sul tracciato del Santerno le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per arrivare pronti all’appuntamento del time-attack che delineerà il quadro della situazione per la griglia di partenza. La Ferrari nel corso delle prove libere del venerdì ha fatto vedere ottime cose, ma ci dovranno essere delle riconferme. La Rossa sembra andare piuttosto bene con le temperature basse, riuscendo a portare in temperatura le gomme con una certa facilità. Scopriremo se queste sensazioni si replicheranno anche in uno dei momenti più importanti del weekend. Tuttavia, per la pole-position, l’impressione è che sarà la solita lotta tra le Mercedes e Max Verstappen. Le Frecce Nere hanno svettato nei turni di libere finora ...

Ultime Notizie dalla rete : oggi Imola Gp Imola, la Formula 1 resta muta per il black - out di Internet: radio spente e caos in pista Sarebbe stato il migliore del venerdì, ma conta solo quello di oggi.

F1 - Aston Martin, Vettel fiducioso: 'Segnali incoraggianti' Vede dei segnali incoraggianti Sebastian Vettel dopo la prima giornata di prove libere a Imola. Il tedesco dell'Aston Martin, quindicesimo in classifica generale ha provato diverse cose ...di oggi ...

F1 oggi, GP Imola 2021: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 Oggi, sabato 17 aprile, sarà giorno di FP3 e di qualifiche a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Santerno le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per arrivar ...

Cremonini tour: il concerto di Imola rimandato al 2022 Imola, 16 aprile 2021 - Nessuna sorpresa: anche Cesare Cremonini, dopo Vasco Rossi e i Pearl Jam, alza (di nuovo) bandiera bianca. Il concerto del cantante bolognese, già rimandato una prima volta lo ...

