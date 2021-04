F.1, GP Emilia-Romagna - Hamilton batte le due Red Bull: è sua la pole (Di sabato 17 aprile 2021) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, beffando le due Red Bull per una manciata di millesimi. Sergio Perez ha conquistato la prima fila, con un tempo di soli 35 millesimi rispetto al poleman. Un po' deluso Verstappen che ha pasticciato in Q3 e ha chiuso in terza posizione, davanti alla Ferrari di Leclerc. Le parole del poleman. Hamilton conquista a Imola la sua pole position numero 99 in carriera. A differenza di molte altre occasioni, Lewis se l'è dovuta sudare. "Il team ha fatto un grande lavoro nel migliorare costantemente la macchina dal Bahrain a oggi. Le Red Bul sembravano lontane, ma oggi siamo riusciti a stare davanti. Vedremo domani in gara, perché sono molto forti sulla ... Leggi su quattroruote (Di sabato 17 aprile 2021) Lewisha conquistato laposition del GP del Made in Italy e dell', beffando le due Redper una manciata di millesimi. Sergio Perez ha conquistato la prima fila, con un tempo di soli 35 millesimi rispetto alman. Un po' deluso Verstappen che ha pasticciato in Q3 e ha chiuso in terza posizione, davanti alla Ferrari di Leclerc. Le parole delman.conquista a Imola la suaposition numero 99 in carriera. A differenza di molte altre occasioni, Lewis se l'è dovuta sudare. "Il team ha fatto un grande lavoro nel migliorare costantemente la macchina dal Bahrain a oggi. Le Red Bul sembravano lontane, ma oggi siamo riusciti a stare davanti. Vedremo domani in gara, perché sono molto forti sulla ...

