Don Biancalani sul processo a Salvini | ' Ora politiche più umane | non trattiamo le persone come animali'

Advertising

ForeverLibera : RT @Gianmar26145917: #Genova, tossico straniero lo rapina e prende a pugni: parroco non “porge l’altra guancia” e risponde a colpi di #Judo… - SalvatoreMirag7 : #Salv1n1SUCA Don Biancalani sul processo a Salvini: 'Ora politiche più umane, non trattiamo le persone come animal… - globalistIT : - infoitinterno : Open Arms, don Biancalani: 'Processo a Salvini serva a riportare politiche più umane' - rosaroccaforte : RT @piergiuseppe36: Ospite di Don Biancalani con il “vizietto” di rapinare con violenza le donne sole: tre colpi in pochi giorni https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Don Biancalani

Adnkronos

outstream "Il processo - l'auspicio di- potrà servire a mettere in luce i risultati delle politiche dei respingimenti che sino ad ora sono state segnate dalla mancanza di umanità nei ......insieme aGiovanny Santa Colorado . Presenti al rito la direttrice dell'ospedale Santo Stefano Daniela Matarrese e il vice sindaco e presidente della società della salute Luigi. Come ...di Ilaria Biancalani Ieri, 7 aprile, i bambini della Primaria Andrea da Barberino sarebbero dovuti rientrare in classe e porre fine alla didattica a distanza. Così non è stato. Nelle prime ore del mat ...Bettazzi 49), via Roma (via Roma 308), Bottari (viale Della Repubblica 185), Scalese (via Firenze 46), Del Pino (via Galcianese 42), Di Mezzana (via Don Pio Vannucchi 26A), Mazzinghi (via Traversa ...