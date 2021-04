Daydreamer, spoiler turchi 2021: la proposta di matrimonio inaspettata (Di sabato 17 aprile 2021) Gli spoiler turchi Daydreamer bussano alla nostra porta e ci lasciano intendere che qualcuno farà una proposta di matrimonio inaspettata e molto emozionante! Sanem non lascia Istanbul Mentre Aziz ha deciso di lasciare la turchia per pensare al suo amore con la nuova compagna e capire se sia il caso di procedere o meno, Sanem nelle prossime puntate non farà la stessa cosa. Gli spoiler Daydreamer hanno preannuciato il fatto che il bel Can perderà una parte di memoria dopo aver avuto un grave incidente con Sanem. L'uomo andrà indietro nel tempo senza ricordare nulla della sua storia d'amore - seppur travagliata - con la scrittrice. Questo metterà Sanem in una brutta situazione e dopo essere tornata a casa dai genitori, deciderà di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021) Glibussano alla nostra porta e ci lasciano intendere che qualcuno farà unadie molto emozionante! Sanem non lascia Istanbul Mentre Aziz ha deciso di lasciare laa per pensare al suo amore con la nuova compagna e capire se sia il caso di procedere o meno, Sanem nelle prossime puntate non farà la stessa cosa. Glihanno preannuciato il fatto che il bel Can perderà una parte di memoria dopo aver avuto un grave incidente con Sanem. L'uomo andrà indietro nel tempo senza ricordare nulla della sua storia d'amore - seppur travagliata - con la scrittrice. Questo metterà Sanem in una brutta situazione e dopo essere tornata a casa dai genitori, deciderà di ...

InZaynsArms7_ : Mi dite che problemi ci saranno ancora? Ho bisogno di spoiler #DayDreamer - Bea_BrownGirl94 : RT @moretti_arianna: Spoiler: Can ( Yaman) ha una sua vita privata: Se vuole disattivare un profilo, lo può fare, senza nè e senza ma. I… - moretti_arianna : Spoiler: Can ( Yaman) ha una sua vita privata: Se vuole disattivare un profilo, lo può fare, senza nè e senza ma.… - MariaCr05574081 : RT @brividuis: Raga vi prego datemi una gioia, Can e Sanem si rimettono insieme ufficialmente prima dell'incidente? Non ho visto la serie m… - berta95italy : DayDreamer, spoiler Turchia: il fotografo impedisce a Sanem di lasciare Istanbul -

