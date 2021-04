Caso Open Arms, è il giorno della scelta. Oggi a Palermo si decide sul rinvio a giudizio di Matteo Salvini (Di sabato 17 aprile 2021) Altra udienza siciliana per Matteo Salvini, stavolta a Palermo per il Caso Open Arms. Qui però, a differenza di Catania con il Caso Gregoretti, la procura spinge per riconoscere i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il gup Lorenzo Jannelli è chiamato Oggi, 17 aprile, a decidere se rinviare o meno a giudizio Salvini per aver tenuto in mezzo al mare per 6 giorni 147 migranti salvati dall’Ong spagnola nell’agosto 2019. A contestare la difesa dell’ex ministro dell’Interno sono il capo d’ufficio Francesco Lo Voi, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara. April 17, 2021 A chiedere il rinvio a giudizio ci sono anche ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) Altra udienza siciliana per, stavolta aper il. Qui però, a differenza di Catania con ilGregoretti, la procura spinge per riconoscere i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Il gup Lorenzo Jannelli è chiamato, 17 aprile, are se rinviare o meno aper aver tenuto in mezzo al mare per 6 giorni 147 migranti salvati dall’Ong spagnola nell’agosto 2019. A contestare la difesa dell’ex ministro dell’Interno sono il capo d’ufficio Francesco Lo Voi, la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e il sostituto Geri Ferrara. April 17, 2021 A chiedere ilci sono anche ...

