Aggredita con mazze da baseball e sassi per un commento su Tik Tok

Leggi su formatonews

(Di sabato 17 aprile 2021) Quattro contro una. Terribile aggressione a Catania ai danni di una donna di 39 anni. A scatenare la furia delle sue assalitrici è stato unsu Tik Tok. Getty Immages/Franco OrigliaTik Tok continua a mietere vittime. O meglio: un cattivo uso del social network continua a produrre danni. Talvolta si tratta di tragedie come quanto avvenuto in Sicilia, dove una bambina di appena 10 anni, Antonella Sicomero, si è strozzata con una cintura per partecipare ad un’assurda sfida. Tragedia ripetutasi anche a Torino: anche qui una bimba di 12 anni si è tolta la vita provocandosi un soffocamento con un asciugamano sempre per vincere la medesima sfida. E, recentemente, è stata denunciata una influencer molto seguita con l’accusa di istigazione al suicidio. Questa volta, per fortuna, le Forze dell’Ordine sono intervenute in tempo per evitare che la furia di quattro donne ...