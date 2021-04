Valanga in Friuli, travolti e uccisi due sciatori (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono stati trovati privi di vita i due escursionisti sciatori travolti da una Valanga questa mattina in Friuli. Lo si apprende da fonti investigative che stanno facendo luce sulle cause della tragedia. Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono stati trovati privi di vita i due escursionistida unaquesta mattina in. Lo si apprende da fonti investigative che stanno facendo luce sulle cause della tragedia.

