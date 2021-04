Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 18:10 (Di venerdì 16 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier draghi nuovi dati sul contagio secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 085 la scorsa settimana era 092 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la campagna dovrebbe passare da rosso ad arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta rimarrebbero rosse Cala livello generale di rischio alto per la Calabria moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e Bolzano e arrivano i 29 commissari straordinari per gestire 57 opere pubbliche bloccate per ritardi a fasi progettuali ed esecutive per complessità burocratiche lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile 16 infrastrutture ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia non Ferrigno sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier draghi nuovi dati sul contagio secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 085 la scorsa settimana era 092 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la campagna dovrebbe passare da rosso ad arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta rimarrebbero rosse Cala livello generale di rischio alto per la Calabria moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e Bolzano e arrivano i 29 commissari straordinari per gestire 57 opere pubbliche bloccate per ritardi a fasi progettuali ed esecutive per complessità burocratiche lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibile 16 infrastrutture ...

Advertising

fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. In Brasile 3.560 morti e oltre 73 mila contagi nelle 24 ore - fanpage : 'Si anticipano al 26 l’introduzione della zona gialla e si introduce un cambiamento rispetto al passato, dando prec… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 1.370 nuovi casi (12.8 % dei tamponi) in Sicilia di cui 135 a Messina) è stato pub… - benjamn_boliche : RT @fanpage: “Questo crollo di fiducia in AstraZeneca non lo vedo”, afferma il premier in conferenza stampa. Gli fa eco il ministro della S… -