Super Monkey Ball: Banana Mania è appena stato classificato, un'icona sta per tornare? (Di venerdì 16 aprile 2021) La serie di Super Monkey Ball di Sega sembra destinata a tornare, grazie a un elenco di giochi trapelato (e ora cancellato). Gematsu ha riportato l'avvistamento di un gioco intitolato "Super Monkey Ball: Banana Mania" che è stato brevemente visibile tramite l'Australian Classification Board. La pagina ora restituisce un errore. I fan sperano in un nuovo gioco di Super Monkey Ball, dato che la serie è sparita dai radar dalla riedizione nel 2019 di Super Monkey Ball: Banana Blitz HD per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Un remake che segnava il ritorno di Sega al franchise dopo una pausa di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) La serie didi Sega sembra destinata a, grazie a un elenco di giochi trapelato (e ora cancellato). Gematsu ha riportato l'avvistamento di un gioco intitolato "" che èbrevemente visibile tramite l'Australian Classification Board. La pagina ora restituisce un errore. I fan sperano in un nuovo gioco di, dato che la serie è sparita dai radar dalla riedizione nel 2019 diBlitz HD per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Un remake che segnava il ritorno di Sega al franchise dopo una pausa di ...

