Smishing, come difendersi dalla truffa dell'sms (Di venerdì 16 aprile 2021) Un sms qualunque, in cui si legge “il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, con un invito a cliccare sul link per ultimare un’operazione urgente. Una truffa nella quale sono caduti, purtroppo, molti utenti. Cliccando sul link in questione, non solo non si avrà la possibilità di monitorare il viaggio del pacco (che non esiste) ma si concederanno le proprie credenziali bancarie o dati sensibili. Una volta aperta la pagina, infatti, si chiederà di pagare una certa somma per sbloccare il materiale in consegna, non essendo ancora state pagate le spese di spedizione. Naturalmente, queste vengono richieste al momento dell’acquisto del prodotto ordinato e non in seconda battuta tramite un sms ricevuto da terzi. Quindi, chiudere il link e segnalare la pagina è l’unica mossa da fare. Ma in questa truffa ci sono caduti in moltissimi, anche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Un sms qualunque, in cui si legge “il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui”, con un invito a cliccare sul link per ultimare un’operazione urgente. Unanella quale sono caduti, purtroppo, molti utenti. Cliccando sul link in questione, non solo non si avrà la possibilità di monitorare il viaggio del pacco (che non esiste) ma si concederanno le proprie credenziali bancarie o dati sensibili. Una volta aperta la pagina, infatti, si chiederà di pagare una certa somma per sbloccare il materiale in consegna, non essendo ancora state pagate le spese di spedizione. Naturalmente, queste vengono richieste al momento’acquisto del prodotto ordinato e non in seconda battuta tramite un sms ricevuto da terzi. Quindi, chiudere il link e segnalare la pagina è l’unica mossa da fare. Ma in questaci sono caduti in moltissimi, anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Smishing come Smishing, come difendersi dalla truffa dell'sms Questi raggiri seguono la linea del phishing, o smishing perché veicolato da sms. Per difendersi da questi attacchi, o meglio come riconoscerli, bisogna in primis notare se il sito è preceduto dal ...

Importante vittoria dell'ADOC - UIL Brindisi su OPERAZIONI BANCARIE FRAUDOLENTE smishing (phishing via SMS), proveniente da numeri sconosciuti al fine di rubare i dati di accesso (... in generale, che Poste, come le altre banche (ma anche Inps), non chiedono mai i dati di accesso, ...

Smishing, come difendersi dalla truffa dell'sms "Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui" è un messaggio in cui sono caduti molti utenti. Una tecnica subdola, in aumento durante la pandemia ...

«Il tuo pacco sta arrivando, seguilo qui»: attenzione, è una truffa via sms Numerosi utenti in tutta Italia stanno ricevendo questo messaggio sospetto. Non cliccare sul link: si tratta di un nuovo tentativo di smishing. Le regole per difendersi ...

