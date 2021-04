Scende l'Rt, come cambieranno i colori delle varie regioni. Campania verso l'arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Dovrebbe essere a 0,85 . Scende ancora il valore dell' Rt nazionale . L'indice la scorsa settimana era 0,92 , dunque è in netto miglioramento. Lo si apprende dal dato contenuto nel monitoraggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Dovrebbe essere a 0,85 .ancora il valore dell' Rt nazionale . L'indice la scorsa settimana era 0,92 , dunque è in netto miglioramento. Lo si apprende dal dato contenuto nel monitoraggio ...

Ultime Notizie dalla rete : Scende come Scende l'Rt, ecco le regioni che cambieranno colore. Campania verso l'arancione Dovrebbe essere a 0,85 . Scende ancora il valore dell' Rt nazionale . L'indice la scorsa settimana era 0,92 , dunque è in ...del monitoraggio sono in valutazione da parte della cabina di regia e come ...

Coronavirus, Rt nazionale scende a 0.85, la scorsa settimana 0.92. Rischio ancora alto per la Calabria Scende ancora il valore del Rt nazionale a 0.85. L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si ... I dati del monitoraggio sono ora in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre ...

Scende l’Rt, ecco le regioni che cambieranno colore. Campania verso l’arancione, rischia la Calabria I dati del monitoraggio sono in valutazione da parte della cabina di regia e come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute ...

