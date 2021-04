Ridare speranza e assistenza adeguata ai pazienti oncologici

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 aprile 2021) In questo lungo anno e mezzo molte persone hanno dovuto fare i conti con le ripercussioni della pandemia sul sistema sanitario, con interventi chirurgici rinviati, esami e visite specialistiche cancellate, reparti ospedalieri che non hanno più potuto far fronte alla normale attività quotidiana. Si tratta di una sorta di epidemia nell’epidemia che ha coinvolto migliaia diche hanno contratto neoplasie, malattie oncologiche, proprio nell’anno più drammatico che la sanità abbia dovuto affrontare. Dobbiamo mettere in campo una strategia per ripristinare in tempi rapidi quantomeno il livello diper i malati, garantito prima dell’emergenza sanitaria. I recenti dati diffusi da Agenas mostrano la dimensione di questo dramma: nel corso della pandemia sono andati perdute 52 milioni di visite specialistiche e ...