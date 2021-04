Paura per il calciatore della Roma Smalling: rapinatori armati nella sua villa (Di venerdì 16 aprile 2021) La rapina all’alba a poche ore dal passaggio di turno di Europa League Notte di Paura per il calciatore della Roma Chris Smalling. Il difensore, che ieri non era presente in campo al vittorioso passaggio di turno del suo club in Europa League. Il calciatore sta infatti recuperato da un fastidio al ginocchio e non era con la squadra ecco perché se l’è vista brutta ed è stato opinando in casa. Con lui anche la moglie Sam e il piccolo figlio Leo: il giallorosso abita in una l’Ardeatina e l’Eur, nel cuore di Roma. Leggi anche: Furto a casa di Mauro Icardi: bottino da 400.000 € Quando gli aggressori, armati, hanno fatto il loro ingresso nell’abitazione il calciatore stava domendo: gli uomini, in tre, lo hanno costretto ad aprire la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 16 aprile 2021) La rapina all’alba a poche ore dal passaggio di turno di Europa League Notte diper ilChris. Il difensore, che ieri non era presente in campo al vittorioso passaggio di turno del suo club in Europa League. Ilsta infatti recuperato da un fastidio al ginocchio e non era con la squadra ecco perché se l’è vista brutta ed è stato opinando in casa. Con lui anche la moglie Sam e il piccolo figlio Leo: il giallorosso abita in una l’Ardeatina e l’Eur, nel cuore di. Leggi anche: Furto a casa di Mauro Icardi: bottino da 400.000 € Quando gli aggressori,, hanno fatto il loro ingresso nell’abitazione ilstava domendo: gli uomini, in tre, lo hanno costretto ad aprire la ...

