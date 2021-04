Papu Gomez: “Non guardo più le partite dell’Atalanta, mi mette tristezza. Non sono io il colpevole” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto”. In un’intervista il Papu Gomez torna a parlare del burrascoso addio all’Atalanta in seguito al litigio con Gasperini. L’attaccante argentino, adesso in forza al Siviglia, rivela di non guardare le partite della Dea: “Mi mette tristezza. Oggi faccio fatica a guardare le partite dell’Atalanta, non riesco a guardarle, mi fa male vedere i miei ex compagni. sono felice per loro, stanno facendo bene ma io non riesco. Oggi la parola è tristezza, speriamo che col passare dei mesi possa ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) “Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere ilin questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta,contento e tranquillo per la scelta che ho fatto”. In un’intervista iltorna a parlare del burrascoso addio all’Atalanta in seguito al litigio con Gasperini. L’attaccante argentino, adesso in forza al Siviglia, rivela di non guardare ledella Dea: “Mi. Oggi faccio fatica a guardare le, non riesco a guardarle, mi fa male vedere i miei ex compagni.felice per loro, stanno facendo bene ma io non riesco. Oggi la parola è, speriamo che col passare dei mesi possa ...

