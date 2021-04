Napoli, ancora terapie per Ospina (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Napoli è tornato in campo per la solita seduta mattutina. Domenica arriva l’Inter e l’obiettivo Champions è ancora alla portata. Gattuso ha lavorato con la squadra al completo eccetto per Ospina, alle prese con le terapie dopo l’infortunio rimediato la settimana scorsa, durante la partita contro la Sampdoria. La sua assenza contro l’Inter è ormai certa. “Gli azzurri preparano il match contro l’Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A – spiega il Napoli nel report – La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazione tattica con il gruppo diviso in reparti. terapie per Ospina”. Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilè tornato in campo per la solita seduta mattutina. Domenica arriva l’Inter e l’obiettivo Champions èalla portata. Gattuso ha lavorato con la squadra al completo eccetto per, alle prese con ledopo l’infortunio rimediato la settimana scorsa, durante la partita contro la Sampdoria. La sua assenza contro l’Inter è ormai certa. “Gli azzurri preparano il match contro l’Inter allo Stadio Maradona in programma domenica alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A – spiega ilnel report – La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli. Successivamente esercitazione tattica con il gruppo diviso in reparti.per”. Foto: Twitter ufficialeL'articolo ...

