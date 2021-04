Masters 1000 Montecarlo: un Rublev spettacolare elimina Nadal e passa in semifinale (Di venerdì 16 aprile 2021) Due ore e mezzo di grande spettacolo. Andrey Rublev conquista la vittoria nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021 contro Rafael Nadal e ottiene il pass per la semifinale, dove incontrerà il norvegese Casper Ruus. Dopo un primo set dominato dal russo (6-2), Nadal si riprende e sorpassa l’avversario a metà del secondo set (6-4). Ma Rublev non accusa minimamente la sconfitta e si porta a casa il match. HIGHLIGHTS Nadal-Rublev CRONACA – Subito ottima partenza del tennista russo, che si porta a casa il primo game dominando e approfittando del doppio fallo finale di Nadal. Dopo essersi ritrovato sotto di due game (0-2), lo spagnolo prova a reagire approfittando del turno di ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Due ore e mezzo di grande spettacolo. Andreyconquista la vittoria nei quarti di finale deldi2021 contro Rafaele ottiene il pass per la, dove incontrerà il norvegese Casper Ruus. Dopo un primo set dominato dal russo (6-2),si riprende e sorl’avversario a metà del secondo set (6-4). Manon accusa minimamente la sconfitta e si porta a casa il match. HIGHLIGHTSCRONACA – Subito ottima partenza del tennista russo, che si porta a casa il primo game dominando e approfittando del doppio fallo finale di. Dopo essersi ritrovato sotto di due game (0-2), lo spagnolo prova a reagire approfittando del turno di ...

