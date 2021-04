L' orsa Jj4 è salva | il Tar annulla l' ordinanza di cattura

Advertising

enpaonlus : Orsi Trentino, pubblicate sentenze Tar Trento. Enpa e Oipa: “Una vittoria a metà” - LaStampa : Trentino, il Tar cancella l’ordinanza per la cattura dell’orsa Jj4 @fulviocerutti - greenMe_it : L’orsa JJ4 resterà libera! Il Tar di Trento ha cancellato l’ordinanza di cattura - BCalcinai : RT @WWFitalia: L'Orsa #JJ4 definitivamente libera ????! Il TAR #Trento ha annullato l’ordinanza di cattura per l'#orsa che ha solo fatto l'o… - Gocceironiche : RT @LAVonlus: Mamma orsa JJ4 è salva e non è mai stata pericolosa: TAR Trento da ragione @LAVonlus! @provinciatrento faccia un passo avanti… -

Ultime Notizie dalla rete : orsa Jj4

...cancellato l`ordinanza della Provincia di Trento che disponeva la cattura dell`orsa. Il Tar, ... "Siamo felicissimi per questo risultato, non potevamo sperare di meglio per un'che non ha mai ...Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria legata all'ordinanza di cattura dell'che aggredì padre e figlio sul monte Peller in valle di Non e dell'orso M57 che aggredì un carabiniere ad Andalo Credits"Siamo felicissimi per questo risultato, non potevamo sperare di meglio per un'orsa che non ha mai fatto nulla di male, ha solo difeso i suoi cuccioli", afferma Massimo Vitturi, responsabile Lav anima ...L'esemplare protagonista dell'incontro ravvicinato con due persone sul monte Peller non è ritenuto pericoloso per gli esseri umani, mentre ...