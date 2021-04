L'Italia riparte dal 26 aprile: in zona gialla via libera a ristoranti di sera, sport e spettacoli (Di venerdì 16 aprile 2021) La linea di Figliuolo sui vaccini, disposizioni per le regioni. Draghi: 'Smettetela di vaccinare persone con meno di 60 anni' 8 aprile 2021 L'Italia comincerà a ripartire dal 26 aprile. E' il concetto ... Leggi su baritoday (Di venerdì 16 aprile 2021) La linea di Figliuolo sui vaccini, disposizioni per le regioni. Draghi: 'Smettetela di vaccinare persone con meno di 60 anni' 82021 L'comincerà a ripartire dal 26. E' il concetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia riparte Sanità, sottosegretario Costa in visita all'ospedale di Terni - 7mila vaccini al giorno in Umbria La prossima settimana verranno consegnate all'Italia 4milioni dosi di vaccino e Pfizer ha assicurato che consegnerà altre 8milioni dosi aggiuntive nel secondo bimestre'. 'A Terni si riparte, ma dati ...

Alassio Salute: vaccini per fascia 65 - 79 anni e via anche alla vaccinazione domiciliare in collaborazione con l'Asl Una selezione di libri che aiutino a decifrare ciò che accade in Italia e nel mondo e capire i temi ... 'Si riparte con numeri che in breve possono fare la differenza nella campagna vaccinale in corso" ...

Via Francigena: San Cesareo tra i comuni interessati dal progetto della Comunità Montana Il tratto investito andrà dal centro di Zagarolo alla Villa di Cesare e Massenzio, passando per la Stazione delle FS ...

Riaperture, Tajani “Dal Governo un cambio di passo” “Il governo Draghi accoglie molte proposte di Forza Italia per ripartire. Ora bisogna fare di più per lo sport”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, commentando le d ...

