Intesa | Messina | “Acquisizione UBI scelta giusta Consentirà di essere leader in Europa”

(Teleborsa) – "Dal primo giorno, ho parlato di UBI Banca come di un gruppo di persone di successo che potevano rappresentare la miglior combinazione possibile per Intesa Sanpaolo. Una volta realizzata con successo l'operazione, quello che ho provato con mano è stata la grandissima qualità delle persone di UBI: l'approccio che queste hanno avuto, sia durante la fase di pre-integrazione sia durante la fase d'integrazione è stato straordinario, così come quello delle nostre persone di Intesa Sanpaolo". Lo ha detto il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ai dipendenti del gruppo all'indomani del completamento dell'integrazione di UBI, aggiungendo che "questo ci ha rafforzato nella convinzione di aver fatto la scelta giusta, che consentirà al gruppo di poter diventare leader in Europa".

