Helen McCrory è morta, l’attrice di Peaky Blinders e Harry Potter si è spenta a 52 anni (Di venerdì 16 aprile 2021) Helen McCrory è morta, l’attrice inglese nota al pubblico per il ruolo di Polly Gray nella serie britannica Peaky Blinders, si è spenta all’età di 52 anni. A dire il triste annuncio è il marito, l’attore Damien Lewis con un post sui social. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta pacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari”, ha scritto Lewis su Twitter. “È morta come era vissuta. Senza paura. Dio, noi la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Vai ora, piccola mia, vola. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)inglese nota al pubblico per il ruolo di Polly Gray nella serie britca, si èall’età di 52. A dire il triste annuncio è il marito, l’attore Damien Lewis con un post sui social. “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che èpacificamente a casa, circondata da un’ondata d’amore da parte di amici e familiari”, ha scritto Lewis su Twitter. “Ècome era vissuta. Senza paura. Dio, noi la amiamo e sappiamo quanto siamo fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Vai ora, piccola mia, vola. ...

