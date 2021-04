Formula 1, Bottas il più veloce nella FP1 di Imola. Quarto Leclerc (Di venerdì 16 aprile 2021) Formula 1, le prove libere del GP di Imola. Mercedes subito davanti a tutti. Ferrari presente. Imola (BOLOGNA) – Una prima sessione di prove libere nel segno della Mercedes. Valtteri Bottas con un ultimo giro perfetto è riuscito a timbrare il miglior crono precedendo di 41 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton e di 58 la Red Bull di Max Verstappen. Da segnalare che i primi sei piloti (compresi Leclerc, Gasly e Sainz) sono racchiusi in meno di quattro decimi. Formula 1, FP1 GP Imola: Valtteri Bottas il più veloce Mercedes davanti a tutti nella FP1 del GP di Imola. E’ Valtteri Bottas il più veloce davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e un Max ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021)1, le prove libere del GP di. Mercedes subito davanti a tutti. Ferrari presente.(BOLOGNA) – Una prima sessione di prove libere nel segno della Mercedes. Valttericon un ultimo giro perfetto è riuscito a timbrare il miglior crono precedendo di 41 millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton e di 58 la Red Bull di Max Verstappen. Da segnalare che i primi sei piloti (compresi, Gasly e Sainz) sono racchiusi in meno di quattro decimi.1, FP1 GP: Valtteriil piùMercedes davanti a tuttiFP1 del GP di. E’ Valtteriil piùdavanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e un Max ...

