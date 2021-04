Draghi | norme scrupolose | mascherine e distanziamenti

Advertising

fattoquotidiano : Riaperture, Draghi: “Rischio ragionato, norme restano scrupolose. Spostamenti tra Regioni arancioni e rosse solo co… - FrancescoPonzin : RT @LilianaArmato: Se i comportamenti anti #COVID19 saranno rispettati, ripeto se saranno rispettati e le vaccinazioni andranno avanti le p… - bonanniandrea1 : 'Se le norme di sicurezza saranno osservate la probabilità che si debba tornare indietro è molto bassa'. (Draghi)… - christianmereu8 : RT @LilianaArmato: Se i comportamenti anti #COVID19 saranno rispettati, ripeto se saranno rispettati e le vaccinazioni andranno avanti le p… - LilianaArmato : RT @LilianaArmato: Se i comportamenti anti #COVID19 saranno rispettati, ripeto se saranno rispettati e le vaccinazioni andranno avanti le p… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi norme

ha auspicato per questo l'attenzione delle istituzioni e forze del'ordine: "In questo modo il rischio si trasforma in opportunità". ....più importante con le aperture ricordare lefondamentali di prudenza". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a Palazzo Chigi con il premier Mario. "...Si riparte da attività all'aperto e scuola. Difende Speranza: "Critiche ingiustificate". "Scommettiamo sul debito buono", sprint su infrastrutture ...Roma, 16 apr (Adnkronos) - "La condizione necessaria è che le norme per gli investimenti siano semplificate, questo vale per il Pnnr e per il Fondo di accompagnamento". Lo ha detto il premier Mario Dr ...