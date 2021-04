Draghi fa una “svista” e chi è in cassa integrazione si ritrova senza 280 euro

(Di venerdì 16 aprile 2021) Grazie a Mario, nel passaggio tra legge di bilancio e sostegni non è prevista la copertura dal 25 al 31 marzo della, e così a marzo i lavoratori avranno 280in meno rispetto al mese precedente. L’ultimo pasticcio sullamette ancora più in evidenza la difficoltà del governo a saper gestire le cose. Le ulteriori 13 settimane di Cig introdotte dal decreto Sostegni risultano fruibili dal primo aprile, e questa “” rischia di far perdere diversi soldi a chi ne ha estremamente bisogno.A fare i conti è il consigliere nazionale di Unimpresa Giovanni Assi che al Messaggero spiega: “La perdita dipende dal numero di giorni lavorativi rimasti effettivamente scoperti ed è compresa tra 110 e 280. Il ...

Advertising

Ettore_Rosato : “Draghi è un maleducato”. Così sentenziò #erdogan, lo stesso che ha negato una sedia alla presidente della commissi… - SeaWatchItaly : La gratitudine del presidente #Draghi alla Libia rappresenta un punto di continuità coi governi precedenti. Una gra… - Adnkronos : #Draghi 'è destinato a riempire il vuoto di leadership in #Europa, sempre di più sembra parlare a nome di tutti in… - DiDimiero : Preannunciata per le ore 15 una conferenza stampa del premier Mario Draghi. Al suo fianco ci sarà il ministro della… - Z3r0Rules : RT @Epalermo2020: Amici fate girare si comincia con una notizia bomba. La Polizia dice basta a Draghi. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi una

È terminata poco prima delle 14 la cabina di regia a palazzo Chigi presieduta dal premier Mario. Alle 15 è previstaconferenza stampa diin cui presidente del Consiglio dovrebbe spiegare come il governo intende muoversi riguardo all'allentamento delle restrizioni. Probabilmente parlerà anche del Def e ...E che continuare con le restrizioni e le chiusure rischia, tra l'altro, di far aumentare la disobbedienza da parte difetta di cittadini. Al tempo stesso, però,intende anche rafforzare i ...Lo riferiscono fonti del partito. E’ in corso, in questi minuti, una riunione di alti esponenti del Pd in vista dell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi in programma oggi pomeriggio ...La visita in Italia dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati si è conclusa con una lunga conferenza stampa ...