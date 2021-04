Digitalizzazione del Pnrr? Si può fare, in questo modo (Di venerdì 16 aprile 2021) Digitalizzazione? UN MUST Il bilancio a lungo termine dell’Unione Europea 2021-2027 insieme a NextGenerationEU (NGEU) formano il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato dall’UE. Per l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF componente principale del NGEU) la Commissione Europea ha definito una serie di orientamenti strategici attraverso la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 che punta su una ripresa verde, digitale e sostenibile. La strategia, infatti, sollecita gli Stati membri ad includere nei propri Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (Pnrr) investimenti e riforme focalizzati sulle Sette iniziative “Faro” tra cui, ad esempio, l’iniziativa “Modernise – Digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari”. Elemento ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021)? UN MUST Il bilancio a lungo termine dell’Unione Europea 2021-2027 insieme a NextGenerationEU (NGEU) formano il più grande pacchetto di incentivi mai finanziato dall’UE. Per l’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF componente principale del NGEU) la Commissione Europea ha definito una serie di orientamenti strategici attraverso la Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021 che punta su una ripresa verde, digitale e sostenibile. La strategia, infatti, sollecita gli Stati membri ad includere nei propri Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza () investimenti e riforme focalizzati sulle Sette iniziative “Faro” tra cui, ad esempio, l’iniziativa “Modernise – Digitalizzare la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, compresi i sistemi giudiziari e sanitari”. Elemento ...

