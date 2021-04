Curva in decrescita: quasi 16mila nuovi casi, ancora 429 morti. In calo ricoveri e intensive (Di venerdì 16 aprile 2021) Inizia ad essere costante la discesa della Curva pandemica. Nelle ultime 24 ore sono 15.943 i nuovi casi ma resta sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi: altre 429 le persone che non ce l'hanno ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 aprile 2021) Inizia ad essere costante la discesa dellapandemica. Nelle ultime 24 ore sono 15.943 ima resta sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi: altre 429 le persone che non ce l'hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Curva decrescita Curva in decrescita: quasi 16mila nuovi casi, ancora 429 morti. In calo ricoveri e intensive "L'età mediana alla diagnosi (45 anni) e al momento del ricovero (67 anni) è in decrescita, il che ... - Inizia ad essere costante la discesa della curva pandemica. Nelle ultime 24 ore sono 15.943 i ...

Covid, Brusaferro: "Decrescita in quasi tutte le Regioni" Monitoraggio settimanale. "La situazione italiana vede una curva dei nuovi casi in decrescita in quasi tutte le Regioni e altre con valori in crescita. Questo si traduce poi nella valutazione del rischio". Lo ha affermato il presidente dell'Iss, Silvio ...

Covid Italia: curva cala, c'è effetto vaccini. Riaperture dal 26 aprile ok ma con prudenza Brusaferro (Iss): vaccini over 80 hanno superato il 75% di copertura. Anche nella fascia 70-79 anni il dato sta rapidamente crescendo. Non abbassare la guardia, per riaprire servono gradualità e caute ...

Covid, la curva dei contagi in decrescita: 15.943 in 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,9% Sono 15.943 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano... Scopri di più ...

