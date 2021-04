Credito al consumo | in Europa irregolare oltre 1 portale su 3

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Credito consumo

In oltre un caso su tre (36%), i portali internet e digitali che offronoalviolano le normative di tutela dei consumatori. Lo riporta la Commissione europea sulla base di un monitoraggio effettuato assieme alle autorità di vigilanza nazionali su 118 siti ......Le variazioni provinciali Se a livello regionale l'importo medio richiesto agli istituti di... di riflesso, la possibile ripartenza dell'economia europea e dei prezzi al, hanno ...Pubblicati dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori i risultati del censimento di 118 siti di credito al consumo: nel 36% dei casi, diritti degli utenti a pos ...L’accordo di collaborazione si estende anche al settore nautico. Auto, moto, marine e power equipment: tutto questo è Honda in Italia. Prodotti di grande qualità che si rinnovano nel tempo per soddisf ...