Covid, polemiche e riaperture: i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCovid sempre protagonista sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, venerdì 16 aprile. Si discute delle riaperture, con le Regioni che spingono per ottenere già da inizio maggio un allentamento delle restrizioni. Sul fronte più prettamente politico, Fratelli d’Italia presenta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Speranza. Spazio anche allo sport, però, con la Roma che ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di Europa League. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutosempre protagonista sulle prime pagine deiin, venerdì 16 aprile. Si discute delle, con le Regioni che spingono per ottenere già da inizio maggio un allentamento delle restrizioni. Sul fronte più prettamente politico, Fratelli d’Italia presenta una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Speranza. Spazio anche allo sport, però, con la Roma che ha ottenuto la qualificazione alla semifinale di Europa League. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

eziomauro : Covid, l'ultimo affondo della Lega: riaperture già da lunedì ovunque è possibile. Draghi: ora unità, basta dispetti… - anteprima24 : ** Covid, polemiche e riaperture: i titoli dei quotidiani in edicola oggi ** - alioscia16 : Asini leghisti.. Covid, l'ultimo affondo della Lega: riaperture già da lunedì ovunque è possibile. Draghi: ora unit… - LEBBY4EVER : RT @eziomauro: Covid, l'ultimo affondo della Lega: riaperture già da lunedì ovunque è possibile. Draghi: ora unità, basta dispetti e polemi… - CrescenzoRajola : Non è tempo di polemiche. Però alcuni dati è bene tenerli presenti. Almeno per formarsi un giudizio più 'sereno', m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid polemiche Addio a Filippo: il marito italiano di Beatrice, i parenti tedeschi, Lady Ogilvy. Chi sono i 30 invitati ai funerali Almeno, non sono nella lista dei 30 ammessi dal rigido protocollo Covid alle esequie del duca di ... bensì in abiti civili, per evitare polemiche. Quanto alla cerimonia, Buckingham Palace dopo le tante ...

Conte: Draghi chiaro su Speranza, irresponsabile metterlo in discussione Da mesi ormai il ministro della Salute è al centro delle polemiche dei partiti del centrodestra, attaccato costantemente da Meloni e Salvini per la gestione dell'emergenza Covid. Ma oggi la posizione ...

Isole minori "Covid Free". Da Favignana a Pantelleria: dibattito aperto, ma senza vaccini... ‘Fiumi di parole’ si intitolava una, giustamente dimenticata, canzone dei Jalisse, vincitori del festival di Sanremo alcune ere geologiche fa, ma il ritornello è evidentemente tornato d’attualità in q ...

Usa: Covid, il senatore Cruz annuncia che non indosserà più la mascherina Il senatore repubblicano Ted Cruz, del Texas, ha annunciato ieri, 15 aprile, che non indosserà più la mascherina a Capitol Hill, ...

Almeno, non sono nella lista dei 30 ammessi dal rigido protocolloalle esequie del duca di ... bensì in abiti civili, per evitare. Quanto alla cerimonia, Buckingham Palace dopo le tante ...Da mesi ormai il ministro della Salute è al centro delledei partiti del centrodestra, attaccato costantemente da Meloni e Salvini per la gestione dell'emergenza. Ma oggi la posizione ...‘Fiumi di parole’ si intitolava una, giustamente dimenticata, canzone dei Jalisse, vincitori del festival di Sanremo alcune ere geologiche fa, ma il ritornello è evidentemente tornato d’attualità in q ...Il senatore repubblicano Ted Cruz, del Texas, ha annunciato ieri, 15 aprile, che non indosserà più la mascherina a Capitol Hill, ...